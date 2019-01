CALCIOMERCATO LAZIO MALCOM / Lazio su Malcom. In Spagna, nella fattispecie 'Sport', danno i biancocelesti molto interessati all'esterno brasiliano ai margini del Barcellona, che l'estate scorsa lo soffiò alla Roma.

Si parla di un interesse concreto già sfociato in una proposta di prestito con diritto di riscatto. L'operazione, in realtà, è di difficile se non impossibile attuazione: il classe '97 percepisce uno stipendio troppo alto (4-5 milioni l'anno) per il club die inoltre, in caso di addio ai blaugrana, propenderebbe per un club con maggiori ambizioni di quello laziale.