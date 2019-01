CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO KESSIE BORINI / Cina protagonista nel calciomercato Milan, sia in entrata che in uscita. Il primo fronte si è aperto con Alexandre Pato, che il direttore tecnico Leonardo ha pensato di riportare in rossoneri negli stessi mesi in cui trattava un'altro ex, Zlatan Ibrahimovic, poi rimasto ai Los Angeles Galaxy.

Calciomercato Milan, Cina con furore: da Carrasco a Kessie fino al 'giallo' Borini

Adesso, invece, è tutto focalizzato su Yannick, un nome e soprattutto un'idea lanciata con largo anticipo da Calciomercato.it e col passare dei giorni diventata pista concreta.

Le difficoltà principali dell'operazione sono legate ovviamente al suo stipendio, circa 10 milioni di euro a stagione, assai al di fuori dei parametri del club di Elliott, peraltro sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa in materia di Fair Play Finanziario. Per le altre news di calciomercato CLICCA QUI. Gli altri ostacoli sono poi rappresentati dalla concorrenza inglese, Manchester United in testa, e da Leonardo Jardim: il suo allenatore ai tempi del Monaco è infatti vicino ad approdare sulla panchina del Dalian Yifang e quindi può convincerlo a restare. Cina protagonista anche per il mercato in uscita: lì Kessie vanta diversi estimatori, in particolare il Beijing Guoan, anche se una sua eventuale cessione in terra cinese potrebbe avvenire in futuro e non certo in questa sessione. Doveva andare sicuramente in Cina Fabio Borini: la trattativa con lo Shenzhen si poi arrestata sul più bello, anche se nelle ultime ore si parla di una possibile riapertura. In Cina, infine, potrebbe finirci Zapata, in scadenza a giugno.

