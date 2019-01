p>CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI USA MLS/ In un'intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport', Giovanni, allenatore dei Portland Timbers, club ai vertici della MLS, ha parlato anche di calciomercato , in particolare del capitano della Roma, Daniele: "Negli USA, tutti vorrebbero il numero 16 dei giallorossi, non ho dubbi". Per le ultime notizie sul mercato della Roma---> clicca qui!

Savarese ha poi aggiunto: "Ha le caratteristiche perfette per gli americani, giocatori del suo tipo piacciono molto".

