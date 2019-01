CALCIOMERCATO REGGINA MARINO / Possibile futuro in Serie A per Roberto Marino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il centrocampista in forza alla Reggina è finito in maniera concreta nel mirino di un club del massimo campionato italiano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rappresentato dall'agente Virzi, il classe '98 seguito in A già dapotrebbe essere acquistato e lasciato in prestito in Serie C allo stesso club amaranto - che lo valuta sui 200mila euro - poi l'anno prossimo girato a qualche club di B. A quanto risulta, nella prossima settimana potrebbe esserci ulteriori novità.