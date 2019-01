CALCIOMERCATO ROMA MANCHESTER UNITED MANOLAS/ Ne ha parlato oggi sulle sue colonne 'La Gazzetta Sportiva', il Manchester United fa sul serio per il cartellino di Kostas Manolas, difensore centrale della Roma di Eusebio Di Francesco. Il greco, arrivato dall'Olympiacos, ha una clausola di rescissione da 36 milioni di euro che i Red Devils sarebbero pronti a pagare per rinforzare il reparto.

L'ultima parola spetterebbe poi, proprio a Manolas, arrivato a Roma per ovviare alla partenza di Medhi Benatia verso il Bayern Monaco, nel calciomercato estivo del 2014. In questa stagione, il classe 1991 ha collezionato 21 presenze, 16 in Serie A e 5 in Champions League.

