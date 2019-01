CALCIOMERCATO INTER GODIN ROBBEN MODRIC/ Con Godin quasi fatto, l'Inter vuole andare a rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il difensore uruguaiano porterà esperienza e qualità in una batteria di difensori già di altissimo livello, vista la presenza di Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Non solo, nelle ultime ore è circolata la voce di un possibile approdo a Milano di un altro giocatore di assoluta esperienza, Arjen Robben.

L'esterno offensivo olandese si libererà in estate dal Bayern Monaco e l'opzione nerazzurra potrebbe essere un'ipotesi da non scartare. Per le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter---> clicca qui!

Restando sempre su giocatori non giovanissimi, Luka Modric, pallone d'oro del 2018, è un pallino della dirigenza nerazzurra. Ne ha parlato anche oggi, fra le sue colonne, il 'Corriere dello Sport' che si è concentrato sull'interesse dell'Inter di rinforzare il centrocampo. Fra gli obiettivi infatti, non c'è solo il capitano della nazionale croata ma anche un altro Blanco, Toni Kroos, anch'egli, come Robben, legato al Bayern Monaco.

