CALCIOMERCATO SAMPDORIA GABBIADINI RANIERI DEFREL/ Manolo Gabbiadini potrebbe ritornare a vestire la maglia della Sampdoria. L'ex attaccante del Napoli, attualmente al Southampton, è in uscita dal club inglese e pronto a trovare una nuova squadra in questa sessione di calciomercato.

Il centravanti di proprietà della Roma piace al Fulham di un ex giallorosso, Claudio Ranieri, che, prendendolo, libererebbe un posto in attacco proprio per Gabbiadini.

