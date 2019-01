CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO MANCINI RUGANI BERARDI/ Lo riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta Sportiva', il direttore sportivo della Roma, Monchi, sarebbe interessato a tre giocatori italiani per la prossima sessione di calciomercato estiva. Si tratterebbe di: Gianluca Mancini, Daniele Rugani e Domenico Berardi.

Quest'ultimo è un pallino disin da quando l'allenatore abruzzese ha scelto il progetto Roma. Gli altri due invece, andrebbero a rinforzare un reparto apparso anche in questa stagione troppo fragile. Per le ultime notizie sul mercato della Roma---> clicca qui!

Marcano è stato un flop, Fazio non sta rendendo ai livelli della prima stagione in giallorosso e Juan Jesus non è sempre continuo. La Roma ha bisogno di affidabilità in difesa, che potrebbe essere garantita proprio dai due giovani difensori di Atalanta e Juventus.

