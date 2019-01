MILAN LEONARDO GATTUSO SHEVCHENKO/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta Sportiva', Andriy Shevchenko, ex centravanti del Milan di Carlo Ancelotti, ha parlato della situazione attuale dei rossoneri e del prossimo impegno in SuperCoppa italiana: "E' difficile da pensare che un'altra squadra possa mettere in difficoltà la Juventus, ma in questo caso si tratta di una gara secca e tutto può succedere".

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Su Gattuso: "Leonardo e Maldini stanno lavorando con sicurezza e competenza ed è stato giustissimo confermare Gattuso, è l'uomo giusto. Higuain? C'era moltissima pressione attorno a lui ed è stato anche sfortunato, come nel rigore contro la Juventus, occasioni di questo tipo cambiano molto".

Su due ex come Kakà e Carlo Ancelotti: "Ricky è una persona molto intelligente e potrebbe essere molto utile al Milan, resta da vedere cosa vuole fare lui dopo l'addio al calcio. Carlo invece sta lavorando con saggezza a Napoli, in una squadra competitiva, cerca sempre l'equilibrio".

Infine chiosa: "Il mio unico desiderio è quello di portare la nazionale ucraina all'Europeo, siamo sulla buona strada ma c'è ancora molto da fare".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui