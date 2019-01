Calciomercato Genoa, ecco Jandrei: su Instagram il saluto alla Chape

CALCIOMERCATO GENOA JANDREI / Il Genoa completa l'affare Jandrei di cui da tempo vi avevamo anticipato tutti i dettagli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Trattativa ormai conclusa per il portiere brasiliano in arrivo in Europa per aggregarsi poi alla formazione di Cesare Prandelli in Spagna. L'ulteriore conferma arriva dallo stesso calciatore che su Instagram ha salutato la Chapecoense con un post.