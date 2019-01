Calciomercato Napoli, da Kouame a Traoré: Giuntoli scatenato

CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME TRAORE / Entra nel vivo anche il calciomercato Napoli che non ha particolari esigenze in entrata per questo gennaio, a meno di uscite che potranno concretizzarsi nelle prossime settimane, e dunque lavora tanto anche in ottica estiva andando a stringere su diversi profili che piacciono agli azzurri e non solo. È il caso soprattutto di Kouame, per il quale come anticipato da Calciomercato.it la trattativa dovrebbe entrare nel vivo in questa settimana.

L'ulteriore conferma arriva da 'La Gazzetta Sportiva' che parla di un incontro a Milano nei primi giorni della settimana per trovare la quadra sulle cifre (al momento la proposta è da 20 milioni, la richiesta ferma a 30).

Ma non solo Kouame. Nell'ottica di una probabile partenza di uno tra Diawara e Rog, il Ds Giuntoli ha riattivato i contatti con l'agente di Lobotka per il quale però il Celta Vigo chiede al momento 30 milioni di euro. Nel frattempo, invece, secondo la 'Rosea' è previsto un rilancio per il gioiellino Traore dell'Empoli, con una nuova offerta che potrebbe toccare quota 12 milioni di euro per anticipare le altre big, tra cui Juventus ed Inter, bloccandolo in vista di giugno. Così come per giugno è la pista che porta a Hirving Lozano, talento messicano del Psv Eindhoven. I primi contatti, come anticipato da Calciomercato.it, risalgono a novembre con un'offerta del Napoli respinta. Ora ci riprova, sempre tramite l'agente Mino Raiola, e si prova ad ottenere uno sconto sui circa 35 milioni richiesti. A gennaio, però, non si muove.

