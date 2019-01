Calciomercato Milan, blitz a sorpresa per Carrasco

CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Nonostante l'ingaggio elevatissimo, quello di Yannick Carrasco è uno dei nomi più caldi di questo mercato di gennaio. Il trequartista belga ora al Dalian Yifang vorrebbe tornare in Europa e diversi club si sono messi in ascolto.

Stando infatti a quanto riferisce il britannico 'The Sun', su Carrasco si sarebbe attivato in maniera importante anche il ManchesterUnited, a caccia di rinforzi per risalire in stagione. Attenzione però allo stesso club cinese che si sta avvicinando al tecnico Jardim con cui Carrasco ha vissuto un bel periodo al Monaco e potrebbe tentare di farlo restare.

