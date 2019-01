Calciomercato Roma, 'no' per Meité: quattro piste in Serie A

CALCIOMERCATO ROMA MEITE DONSAH / È solo apparente la calma che si respira nel calciomercato Roma, che in questa fase si concentra sulle cessioni per sfoltire la rosa ed entrerà nel vivo da domani, quando andrà in scena un vertice con il Ds Monchi ed il tecnico Di Francesco per definire le strategie.

Tra le priorità, in particolare, la ricerca di un centrocampista viste le condizioni di

Secondo 'Tuttosport' i giallorossi avrebbero fatto un tentativo per Meité ricevendo un secco 'no' dal Torino. Occhio quindi al Bologna, dove alla dirigenza romanista sarebbe stato proposto Pulgar, al centro di una trattativa complicata per il rinnovo, e piace Donsah. Quest'ultimo, però, è al rientro da un infortunio come Badu dell'Udinese, altro profilo accostato. Complicata, invece, l'ipotesi Alfred Duncan: il Milan sarebbe molto avanti.

