Calciomercato Milan, effetto domino Cavani: gli scenari col Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN CAVANI CHELSEA MORATA HIGUAIN / Sono ore di fuoco per il calciomercato degli attaccanti con sviluppi importanti che arrivano dalla Premier League e riguardano da vicino anche il Milan. Nella giornata di ieri, il 'The Sun' aveva rilanciato clamorosamente il possibile scambio con Alvaro Morata al Milan e Gonzalo Higuain al Chelsea, dato addirittura per imminente.

Calciomercato Milan, Cavani-Chelsea: Morata può arrivare

Le ultime notizie che arrivano sempre da Oltremanica, però, ribaltano i discorsi.

A sganciare la bomba è il 'Sunday Express' che parla di un assalto improvviso da parte del Chelsea per Edinson Cavani, da tempo al centro di numerose voci che lo spingono sempre più verso l'addio, con tanto di offerta da circa 55 milioni di euro già pronta da recapitare al Paris Saint-Germain. La concorrenza dalla Cina spaventa, ma Sarri ha bisogno di un grande goleador e avrebbe deciso di puntare su Cavani per avviare una rivoluzione che vedrà in uscita almeno 6-7 giocatori, scrive lo stesso tabloid. Tra questi dovrebbe esserci proprio Alvaro Morata, per il quale il Milan continua a sperare. A questo punto, però, sarebbe un affare da slegare al discorso Gonzalo Higuain e quindi non di semplice realizzazione.

