Calciomercato Inter, contatto Zhang-Cagliari per Barella: affare col Jiangsu Suning

CALCIOMERCATO INTER BARELLA / È asta internazionale per Nicolò Barella. E adesso si entra nel vivo. Nonostante il Cagliari non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo miglior talento proprio a metà stagione, a meno di clamorose offerta veramente fuori mercato, il pressing su quello che viene considerato il miglior talento italiano nel suo ruolo si sta facendo sempre più insistente. E non riguarda solo i club italiani, visto che da Londra l'offensiva del Chelsea è partita forte e chiara, e pure il ManchesterUnited è al lavoro.

Calciomercato Inter, affare Barella: Bastoni, Gabigol e Eder i nomi per il Cagliari

Non è un segreto, poi, il corteggiamento delcon tanto di offerta già formulata e per questo ora anche l'ha deciso che è arrivato il momento di fare una nuova mossa per non perdere terreno e, anzi, tentare di andare a dama. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' in particolare, sarebbe stato direttamente il presidente nerazzurro Steven Zhang a contattare il numero uno del Cagliari, Tommaso Giulini. I rapporti tra le società sono ottimi, così come con l'agente del giocatore, lo stesso di Nainggolan che tra l'altro ha personalmente un buon feeling con Barella. Il contatto tra presidenti, secondo il quotidiano romano, sarebbe servito a discutere del potenziale inserimento di contropartite tecniche nell'affare che i sardi valutano da almeno 50 milioni di euro. Troppi per l'Inter, che punta ad una parte cash più bonus e giocatori da offrire al Cagliari. I nomi? C'è il giovanissimo Bastoni, da girare eventualmente di nuovo in prestito dopo l'ottima crescita che sta dimostrando al Parma, poi l'ipotesi (complicata) Gabigol. Ma occhio a Eder, ora di proprietà del Jiangsu (club cinese del gruppo Suning che controlla l'Inter), che potrebbe rientrare in Italia e per caratteristiche sarebbe spalla ideale di Pavoletti.

