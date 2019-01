Calciomercato Juventus, Alex Sandro? Altro che 'blindato': pronta l'offerta per Jordi Alba!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO JORDI ALBA / Non si prevedono grossi colpi durante il calciomercato di gennaio che alla Juventus serve più che altro per programmare l'estate che verrà, con l'obiettivo di inserire in rosa altri grandi nomi approfittando anche delle occasioni che si presenteranno in queste settimane. È il caso di Aaron Ramsey, ormai ad un passo dai bianconeri che lo avranno a parametro zero, ma la caccia è tutt'altro che chiusa. CLICCA QUI per conoscere tutti i movimenti della Juve.

Occasioni come può essere, ad esempio, anche Jordi Alba.

Come ampiamente anticipato da Calciomercato.it infatti, il rinnovo di Jordi Alba per il Barcellona non è in questa fase una priorità . E considerando che il suo contratto va in scadenza nel 2020, le società interessate lecitamente si sono messe in ascolto. In Catalogna non si registrano sviluppi significativi, se non che alcuni compagni (a partire nientemeno che da Leo Messi) vorrebbero trattenerlo. La Juventus è in allerta ormai da tempo e secondo 'Tuttosport' studia l'offerta da presentare al Barcellona in estate, quando alla scadenza dell'accordo tra le parti mancherà soltanto una stagione. Un'offerta che, vista l'età (30 anni a marzo) e la situazione contrattuale, sarà decisamente inferiore ai 150 milioni di euro della clausola rescissoria... Questo anche perché, scrive il quotidiano torinese, nonostante il recente rinnovo ed i rapporti buoni con l'entourage, la posizione di Alex Sandro non è del tutto blindata: eventuali offerte saranno infatti ascoltate. E le pretendenti non mancano.