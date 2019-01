CALCIOMERCATO MILAN MORATA FABREGAS / La standing ovation dello Stamford Bridge era più di un indizio: l'avventura di Cesc Fabregas al Chelsea è giunta al capolinea. Per il centrocampista spagnolo c'è una nuova esperienza al Monaco in Ligue 1 e la conferma dell'addio ai 'Blues' arriva dai cmpagni di squadra dell'ex Arsenal.

Tra questi quello di Alvaroche su Instagram pubblica una foto di lui e Fabregas e accompagna l'immagine con queste parole: "Non sai quanto mi mancherai! A te e alla tua meravigliosa famiglia, ti ringraziamo molto per averci aiutato in tutto il possibile. Grazie per tutti i momenti vissuti e buona fortuna per tutto". Si Fabregas che Morata sono stati accostati al Milan: per il centrocampista però la trattativa è tramontata con l'ex Barcellona che raggiungerà Henry al Monaco in Ligue 1.