CALCIOMERCATO INTER MIRANDA / Se per giugno l'Inter ha in pugno Godin a parametro zero, a gennaio le mosse dei nerazzurri nel reparto difensivo dipenderanno dal futuro di Miranda: il brasiliano vorrebbe andare via per cercare più spazio ma cerca una nuova opportunità nel calcio che conta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per questo ha rifiutato l'offerta faraonica arrivata dall'. Ora però, riferisce 'Sky', il brasiliano ha ricevuto avances anche dalla: il calciatore dovrà quindi decidere se accettare le sirene orientali o meno. Soltanto nel caso in cui Miranda andasse realmente via, l'Inter si muoverebbe per un nuovo difensore da regalare a Spalletti per completare il pacchetto arretrato.