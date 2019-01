CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN TUCHEL / Il Paris Saint-Germain cerca un centrocampista: il tecnico Tuchel lo ribadisce in conferenza stampa. Alla vigilia dell'impegno di coppa con il GSI Pontivy, l'allenatore tedesco chiarisce che nel mercato di gennaio si farà qualcosa per rinforzare il reparto di metà campo che a giugno (o forse prima) perderà Rabiot.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rispondendo ad una domanda su, Tuchel dice: "Posso dare il mio giudizio ma non sono il responsabile del mercato. Una cosa però per me è chiara: abbiamo bisogno di giocatori a centrocampo". Tra gli obiettivi del Psg c'è anche il centrocampista brasiliano del Napoli: per lui si è parlato di un'offerta anche di 80 milioni di euro ma difficilmente Ancelotti darà il via libera alla cessione del calciatore a stagione in corso.