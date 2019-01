CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / De Ligt e de Jong sono i due gioielli dell'Ajax che hanno fatto innamorare i grandi club d'Europa: dalla Juventus al Barcellona, passando per il Paris Saint-Germain, tutte le big del Vecchio Continente hanno bussato alla porta dei Lancieri per i due giovani calciatori.

In particolare, come raccontato da Calciomercato.it, per de Ligt e de Jong il Psg è al momento la pista più concreta ma in conferneza stampa il tecnico del club parigino Tuchel si mantiene cauto.

Così rispondendo alle domande sul difensore e sul centrocampista dell'Ajax, Tuchel ha spiegato: "Al momento sappiamo che sono due giocatore dell'Ajax, che sono due talenti ma che non sono nostri giocatori e non lo saranno nemmeno e gennaio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui