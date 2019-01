CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / Alexis Sanchez è pronto a dire sì all'Atletico Madrid: secondo 'donbalon.com', il futuro dell'attaccante cileno sarebbe già deciso e avrebbe le tinte 'rojiblancos' dei Colchoneros.

L'exresterà alfino al termine della stagione ma in estate potrebbe tornare in Spagna: in particolare gli agenti del calciatore avrebbero già avuto dei contatti con i dirigenti dell'Atletico e la fumata bianca è nell'aria.

L'addio di Sanchez aprirebbe poi il fronte acquisti per i 'Red devils' che guarderebbero in casa Juventus: da tempo Paulo Dybala è un nome che piace al Manchester United ma non è il solo bianconero ad attirare il club inglese. Tutto il mercato della Juventus: CLICCA QUI!

Già nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento per Douglas Costa proprio in caso di addio di Sanchez: argentino o brasiliano, in estate il Manchester United potrebbe bussare alla porta della Juventus per chiedere uno dei due sudamericani.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui