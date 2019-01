CALCIOMEMRCATO MOURINHO BENFICA / Non è voluto salire sul treno in corsa ma Josè Mourinho non avrebeb chiuso completamente la porta al Benfica: se lo 'Special one' ha rifiutato l'offerta del presidente Luis Filipe Vieira che gli ha proposto la panchina dopo l'esonero di Rui Vitoria, le cose potrebbero cambiare a fine stagione.

Come si legge su 'A Bola', infatti, l'ex manager delnon avrebbe escluso un ritorno in Portogallo: Mourinho ad inizio carriera ha allenato il Benfica per una decina di partite, prima poi dell'exploit con il Porto. Il possibile sì alla squadra lusitana sarebbe però condizionato dal progetto: soltanto con un piano di rilancio con ambizioni di vertice anche in Europa, Mourinho valuterebbe il sì alla proposta del. Un punto a favore del club portoghese, il forte legame tra Jorge, agente dello 'Special One', e il presidente Vieira.