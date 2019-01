CALCIOMERCATO NAPOLI OUNAS / Adam Ounas con l'arrivo di Carlo Ancelotti ha visto più spesso il campo rispetto l'era Sarri: dieci presenze in totale con due reti in campionato, un bottino migliore rispetto al precedente ma non certo soddisfacento. Poco più di trecento i minuti collezionati dall'attaccante algerino e così si parla di un suo possibile addio nel mese di gennaio.

Ilnon ha intenzione di dare il via libera a cessioni in questa finestra di mercato ma le sirene per Ounas non mancano: se in Italia si è parlato di, in Ligue 1 ci sarebberosulle sue tracce. Lo riferisce 'Le Buteur' che parla della volontà del calciatore di trovare più spazio anche lasciando la squadra azzurra temporaneamente.