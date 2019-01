CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Chelsea-Nottingham Forrest è stata la partita di Cesc Fabregas e Alvaro Morata: il centrocampista ha giocato da capitano, sbagliato un rigore e salutato tutti i tifosi in vista dell'ormai imminente partenza, destinazione Monaco.

L'attaccante invece è stato protagonista in campo con la doppietta che ha consegnato la vittoria alla squadra di Sarri, ha fallito un'incredibile occasione da gol (palla alle stelle a un metro dalla porta vuota) ma non solo: dopo i due gol l'exnon ha esultato. Al momento del cambio, inoltre, ha imboccato la strada degli spogliatoi senza salutare la panchina. Un chiaro segno di insofferenza per Morata, accostato al Milan ormai da tempo in un possibile scambio con Higuain e seguito anche dal Siviglia. Tutte le notizie di mercato: CLICCA QUI ! Il suo tempo allo Stamford Bridge, nonostante la doppietta di oggi, sembra essere scaduto.