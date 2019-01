CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO OTTIMISMO / Si intensificano le voci di un possibile ritorno in Europa di Yannick Carrasco. Il calciatore belga, volato in Cina meno di un anno fa, è pronto a lasciare il DalianYifang per giocare nuovamente nel calcio che conta. Dalla Spagna, Francia e Inghilterra varie testate riportano come sia il Milan in pole per aggiudicarsi Carrasco, confermando dunque quanto anticipato da Calciomercato.it il 31 dicembre. Il campione belga è desideroso di mettersi nuovamente in discussione e per il Milan può certamente rappresentare il colpo giusto.

L'ex Atletico Madrid, come più volte detto, rappresenta il profilo ideale per la squadra di: è l'elemento mancante in rosa capace di giocare sia esterno sinistro che seconda punta.

Carrasco al Milan: i motivi dell'ottimismo

Il problema maggiore è legato allo stipendio anche se l'apertura di Carrasco nei confronti del Milan fa ben sperare: è inimmaginabile infatti pensare che il belga possa continuare a guadagnare una cifra vicina ai 10 milioni di euro netti a stagione. Gli indizi social si susseguono e dopo quello legato a Leonardo che segue Carrasco su Instagram, si registrano dei 'like' del calciatore a post legati alle news che lo vogliono vicino al Milan.

La trattativa, lo ripetiamo ancora una volta, non è certo delle più facili ma la storia, il progetto, la solidità economica di Elliott e la voglia di tornare in Europa di Carrasco sono elementi fondamentali che lasciano un pizzico di ottimismo.

