CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY QUINTERO PESCARA/ Ha deciso il SuperClasico di Libertadores ai supplementari.

Stiamo parlando di Juan Fernando, fantasista del River Plate ed ex Pescara, che, ai microfoni di 'RadioClossContinental' ha parlato dell'interesse per il calciomercato di una super potenza del calcio europeo: "Il mio entourage ha incontrato quello del Manchester City. Sono davvero orgoglioso che abbiano pensato a me e se dovessi tornare in Europa, non sarebbe soltanto per una questione finanziaria". Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!