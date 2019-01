CALCIOMERCATO INTER ZANETTI LAUTARO MARTINEZ/ Il gol contro il Napoli sembra aver allontanato le voci di calciomercato attorno a Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter.

El Toro, nei mesi scorsi, era stato accostato a diverse squadre di Serie A per un possibile prestito visto il poco impiego ma, il sinistro che ha regalato i 3 punti ai nerazzurri nel boxing day, ha cambiato le carte in tavola sul suo futuro. Per le ultime notizie sull'Inter---> clicca qui!

In merito alla situazione di Lautaro Martinez, ha parlato Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ai microfoni di 'TyCSports': "Grazie al suo ampio bagaglio di giocate, sta diventanto sempre più importante per questa squadra quando viene chiamato in causa. Sarà un giocatore di altissimo livello, ora si sta ambientando nei meccanismi del calcio europeo".

