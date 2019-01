CALCIOMERCATO JUVENTUS HUDSON ODOI/ Callum Hudson-Odoi, giovanissimo attaccante del Chelsea, potrebbe lasciare Londra nelle prossime sessioni di calciomercato.

Il classe 2000, accostato negli ultimi giorni anche alla Juventus di Max, avrebbe scelto di vestire la maglia del Bayern Monaco, secondo quanto riportato dal 'The Sun'. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

L'attaccante a disposizione di Maurizio Sarri non vorrebbe restare in maglia Blues e i bavaresi lo avrebbero già designato, sempre secondo il giornale inglese, come l'erede di Arjen Robben, destinato a lasciare Monaco al termine della stagione.

