CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME ALMENDRA / "Non partirà e non arriverà nessuno", ha annunciato Ancelotti dopo la vittoria contro il Bologna. Il Napoli non ha esigenze prioritarie, necessità d'intervenire ma tra presente e futuro qualcosa si muove per potenziare l'organico.

Dalla pista Lozano alla trattativa per Kouame, la ricerca di un attaccante "di gamba"

Il Napoli ha realizzato 37 reti, ha il secondo miglior attacco del campionato, solo la Juventus ha segnato un gol in più ma Ancelotti e Giuntoli individuano nell'attacco un reparto in cui si può migliorare. Nel modulo a due punte manca un profilo "di gamba", cioè un giocatore più incisivo nelle ripartenze, a campo aperto, nell'attacco agli spazi ampi. Un nome che stuzzica la fantasia, nato da un colloquio tra Giuntoli e Mino Raiola, è Hirving Lozano, esterno offensivo del Psv Eindhoven classe 95. E' molto complicato strappare a gennaio Lozano, autore di quindici gol e otto assist, al club olandese primo in classifica in campionato con due punti di vantaggio sull'Ajax. Il Psv chiede 40 milioni, il Napoli a novembre, quando c'era ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League, ha presentato un'offerta di 25 milioni di euro. Giuntoli ha incassato il rifiuto e Raiola prova a far scendere il prezzo a 30 milioni più bonus, ci sarebbe anche una percentuale da riconoscere al Pachuca, il club che ha formato Lozano. Un dettaglio che il Napoli conosce bene, fu una delle criticità che fece saltare la trattativa per Herrera del Porto nell'estate del 2016. Nelle idee del Napoli si valutava Lozano un profilo che potesse far fare il salto di qualità a gennaio, pensando alla cessione (magari in prestito) di uno tra Ounas e Younes. "Lozano resterà al Psv fino a fine stagione", ha dichiarato Raiola, si tratta di un indizio che rende l'idea su quanto sia complicato convincere il Psv Eindhoven. Il Napoli non si è fermato nella ricerca dell'"attaccante di gamba" e ha puntato Christian Kouame. Ci sono stati già dei contatti tra Preziosi e De Laurentiis, i rapporti non sono storicamente idilliaci ma qualche operazione è stata realizzata, l'ultima nel gennaio del 2017 con il passaggio di Pavoletti al Napoli. La trattativa potrebbe entrare nel vivo la prossima settimana, il Genoa chiede un investimento leggermente superiore ai 30 milioni bonus compresi, Kouame poi completerà la stagione in maglia rossoblù. L'entourage del giocatore è alla finestra, gradisce l'ipotesi Napoli, ha avuto dei contatti con Valencia ed Everton, se i due club troveranno l'intesa è pronto a sedersi al tavolo. La disponibilità c'è, una base per raggiungere l'accordo anche, il Napoli dovrebbe offrirgli un ingaggio che oscilla intorno al milione e mezzo di euro.

Centrocampo, l'incertezza per Rog e Diawara, la trattativa Almendra e il sogno Barella

Nel frattempo qualche richiesta per Ounas è arrivata, ha sondato il terreno l'Atalanta, in caso di cessione di, e si sono mosse Monaco e Saint Etienne ma il Napoli ha rifiutato tutte le richieste per avere il giocatore in prestito.

Era il 19 Ottobre, conferenza stampa della vigilia di Udinese-Napoli, quando Ancelotti si sbilanciò su Barella definendolo un giocatore da Napoli. Giuntoli si era già mosso per capire i margini per l'acquisto del centrocampista del Cagliari, profilo molto gradito al Napoli. Il Paris Saint Germain si è mosso per Allan ma, avendo a disposizione solo 25 milioni di euro per le ristrettezze del fair play finanziario, non ci sono margini e per la prossima estate la priorità del club francese è de Jong dell'Ajax. Riguardo a Barella, ci sono stati contatti sia con il Cagliari che con Alessandro Beltrami, agente del calciatore. Il presidente Giulini e il direttore sportivo Carli chiedono 45-50 milioni di euro, il Napoli vorrebbe bruciare la concorrenza approfittando delle difficoltà di Inter e Milan d'investire a gennaio. In estate sarà tutto diverso, l'Inter uscirà dal settlement agreement e potrà sfruttare gli ottimi rapporti con il Cagliari, c'è concorrenza in Premier League, con il Chelsea di Sarri fortemente interessato. Il Napoli guarda in Argentina, ha individuato in Agustin Almendra, centrocampista classe '2000 con nove presenze nel Boca Juniors in Primera Divisione, un profilo molto valido. De Laurentiis è pronto ad investire 12 milioni più bonus, il giocatore ha una clausola di 20 milioni di dollari (17,5 milioni di euro) senza concedere, però, alcuna percentuale sulla futura rivendita, la sensazione è che si possa trovare l'accordo definitivo con un'offerta di 15 milioni di euro più bonus, sta conducendo la trattativa Juan Manuel Gemelli, agente di Allan. Bisogna battere la concorrenza del Valencia e dell'Inter che ha proposto al ds del Boca Burdisso la concessione della futura rivendita e la possibilità di lasciare il giocatore in prestito in Argentina per 12 o 18 mesi. Potrebbe esserci qualche novità anche in uscita, Diawara è scontento, ha giocato 299 minuti in meno rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, il Napoli ha metabolizzato l'idea di venderlo se dovessero arrivare offerte interessanti, il giocatore è valutato 50 milioni di euro, bisogna monitorare un possibile ritorno di fiamma del Wolverhampton. Per Rog, invece, c'è l'idea del prestito, è stato avviato un discorso con il Parma che potrebbe essere approfondito negli ultimi giorni di mercato ma il direttore sportivo Faggiano sta provando a cautelarsi con Kucka. Il centrocampista croato ha mercato anche all'estero, piace al Monaco, allo Schalke 04, che, però, sembra più interessato ad un giocatore di qualità tra le linee e all'Eintracht Francoforte, il prestito oneroso potrebbe essere la formula per un'eventuale cessione in prestito all'estero. Ancelotti sta lavorando con la soluzione interna Zielinski nel ruolo di centrocampista centrale, ci sarà Younes che potrebbe essere inserito in lista UEFA con un'eventuale operazione in uscita ma se dovesse partire Diawara il Napoli potrebbe valutare seriamente Lobotka del Celta Vigo che piaceva quest'estate per sostituire Jorginho o Hamsik se fosse andato in Cina. Lo slovacco ha una clausola di 30 milioni di euro, Giuntoli lo tiene sullo sfondo, pronto ad essere "ripescato" se per Diawara dovessero giungere proposte concrete.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui