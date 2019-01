CALCIOMERCATO FROSINONE MISIC SPORTING CP - Si muove il Frosinone, a caccia di rinforzi per cercare di raggiungere la salvezza. La società del presidente Stirpe è al lavoro per consegnare al tecnico Marco Baroni, nel più breve tempo possibile, innesti per innalzare la qualità della squadra ciociara.

Trova conferma, nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il forte interesse del Frosinone per Josip. Il 24enne centrocampista croato, di proprietà delloe sotto contratto fino al 2023, non trova spazio nell'undici lusitano e può partire in questa sessione diper trovare continuità altrove. I gialloblu lo hanno messo nel mirino, una trattativa che si può impostare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni. Misic-Frosinone, una pista da seguire con attenzione.