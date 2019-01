CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM ANDERSEN/ Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria, è un serio obiettivo di calciomercato dell'Inter. Dopo il probabile arrivo di Diego Godin, i nerazzurri vorrebbero rinforzare il reparto anche col giovane blucerchiato.

Ne ha parlato anche il suo agente e padre,Andersen, ai microfoni di 'Extra Bladet': "Penso che al momento stia bene alla Sampdoria. Certo che se dovesse farsi avanti una proposta di un grande club, non potremmo rifiutarla". Un indizio sulla volontà del classe 1996 di tentare il salto di qualità in una big dopo il buon rendimento in questa stagione. Per le ultime sul calciomercato di A---> clicca qui!