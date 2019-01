CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS CHELSEA MONACO/ Cesc Fabregas, almeno fino a pochissime ore fa, sembrava destinato al Monaco di Thierry Henry, suo ex compagno di squadra all'Arsenal, con il Milan sullo sfondo, sfavorito nella corsa all'ex Barcellona.

In occasione della sfida casalinga di oggi col Nottingham Forest però, il centrocampista spagnolo indossa la fascia da capitano, dinamica un po' atipica per chi sembra sul punto di lasciare un club. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

La domanda sorge spontanea: sarà un gesto dello spogliatoio per rendergli onore e fare la sua ultima passerella in maglia Blues oppure una strategia per trattenere lo spagnolo almeno fino al termine della stagione?

