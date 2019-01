CALCIOMERCATO JUVENTUS FRATELLO KEAN / Si prospetta una seconda parte di stagione ancora in bianconero per Moise Kean. La Juventus ha già fatto sapere di voler trattenere il proprio gioiello e sta lavorando al rinnovo del classe 2000.

Del futuro dell'attaccante ha parlato anche suo fratello Giovani, che ai microfoni del 'Corriere di Torino' ha dichiarato: "Paratici a colloquio con Raiola per il rinnovo? Confermo, ne hanno già parlato. Quella della Juventus è una prova di fiducia: puntano su di lui, altrimenti lo avrebbe già lasciato partire. Gli ho sempre detto di non ascoltare le voci, ma di vedere cosa fa la società per lui. Se un top club come la Juve ti dice 'tu non ti muovi da qui' non puoi che essere fiero. Moise è sereno, perché è in un grandissimo gruppo dove può solo imparare. Deve avere pazienza e continuare a lavorare per farsi trovare sempre pronto".

