CALCIOMERCATO INTER PALACIOS/ Exequiel Palacios, giovane centrocampista del River Plate, è prossimo a lasciare l'Argentina per approdare nel calcio europeo. Il classe 1998, negli ultimi mesi è stato accostato anche all'Inter, ma, stando a quanto riportato da 'Marca', in pole position ci sarebbe il Real Madrid di Florentino Perez.

Per le ultime notizie sul calcio europeo---> clicca qui!

Il giornale spagnolo riporta infatti la trattativa come in stato 'avanzato', fra i Millionarios e i Blancos proprio in quel di Abu Dhabi negli ultimi giorni. Palacios, nonostante l'acquisto da parte del Real Madrid, dovrebbe restare comunque in maglia River fino a luglio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui