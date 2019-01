CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ LAZZARI / Grana Hysaj in casa Napoli. Nella giornata di ieri l'agente del giocatore ha aperto all'addio del terzino albanese, che potrebbe così lasciare il club azzurro già in questa sessione invernale di calciomercato.

La dirigenza si sta dunque muovendo alla ricerca di un eventuale sostituto. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il nome in cima alla lista diè quello di Manuel, seguito ormai da tempo dal Napoli. Il 25enne ha un contratto in scadenza nel 2023 con lae piace anche alladi. Un'offensiva da parte degli azzurri già a gennaio per anticipare la concorrenza non è dunque da escludere.