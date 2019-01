CALCIOMERCATO MOURINHO / A pochi giorni dall'esonero dal Manchester United, per José Mourinho è spuntata l'opportunità per tornare immediatamente in panchina.

Non mancano i club interessati al club portoghese, con una società in particolare che gli avrebbe formulato anche un'offerta ufficiale.

Si tratta del Benfica, in particolare, che secondo il quotidiano lusitano 'Record' avrebbe contattato Mou in seguito all'esonero di Rui Vitoria per cercare di ripartire nella corsa verso il titolo, con il Porto attualmente in vetta alla classifica con sette punti di vantaggio. Mourinho, che al Benfica fu solo di passaggio nel 2000 per poi trionfare con i super rivali del Porto, avrebbe però declinato la proposta.

