CALCIOMERCATO ROMA DUNCAN WANYAMA / Continua la caccia al centrocampista in casa Roma. In attesa del rientro di De Rossi, la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un nuovo mediano da affiancare a Cristante e N'Zonzi. Nelle ultime ore sono così spuntati due nomi nuovi.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Di Francesco avrebbe individuato in Alfred Duncan, suo ex giocatore ai tempi del Sassuolo, il profilo ideale per il centrocampo giallorosso. Per il 25enne ci sarebbe però da superare la concorrenza del Milan. Un'altra possibile occasione di mercato è rappresentata da Victor Wanyama, che ha finora collezionato solo 7 presenze stagionali con la maglia del Tottenham a causa di problemi al ginocchio. La dirigenza degli 'Spurs' potrebbe liberare già a gennaio il classe 1991: la Roma resta alla finestra.

