Calciomercato Inter, futuro Godin: l'annuncio di Simeone

CALCIOMERCATO INTER GODIN SIMEONE / Nonostante le frenate giunte in mattinata dalla Spagna, l'Inter sembra aver in pugno Diego Godin. Del futuro del difensore uruguaiano, che è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, ha parlato il 'Cholo' Simeone.

Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Siviglia: "Sia Godin che l'Atletico stanno cercando la soluzione migliore per il bene di entrambe le parti. La dirigenza e il giocatore sanno già quello che penso a riguardo. Decideranno loro ciò che riterranno opportuno fare. Io posso solo dire che se dovesse restare con noi sarà per il suo bene e per quello del club".

