JUVENTUS BENATIA / Sfumato Todibo, sempre piaciuto vicino al Barcellona, difficilmente ci saranno delle uscite nel reparto difensivo della Juventus. Il maggiore indiziato a partire rispondeva al nome di Medhi Benatia, in cerca di maggiore spazio e sui cui si sarebbero posati gli occhi soprattutto di Schalke 04 e Borussia Dortmund.

Il club bianconero non sembra però intenzionato a privarsi in questa sessione deldel difensore marocchino, confermando in blocco la difesa attualmente a disposizione di

Nei giorni scorsi sia il tecnico livornese che il Ds Paratici avevano escluso una possibile dipartita a gennaio di Benatia. Tutto rimandato quindi a giugno per il futuro del difensore, che senza il rinnovo di contratto potrebbe salutare Torino nella prossima finestra estiva.

