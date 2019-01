CALCIOMERCATO MILAN MORATA HIGUAIN CHELSEA / Arriva dall'Inghilterra una vera e propria bomba di calciomercato che, se confermata, sconvolgerebbe la sessione invernale appena iniziata.

Calciomercato Milan, scambio Morata-Higuain: il The Sun sgancia la bomba

Dopo le voci sul possibile passaggio al Siviglia che ha appena liberato Luis Muriel in direzione Fiorentina, Alvarosarebbe ora ad un passo dal CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

A rivelarlo è il britannico 'The Sun', che questa mattina parla di accordo ormai vicino tra il club rossonero e il Chelsea per il prestito dello spagnolo che il manager Maurizio Sarri ha ormai scaricato. Mancherebbero dunque solo alcuni dettagli. Ma non finisce qui, perché i 'Blues' a loro volta cercano un grande attaccante con il tecnico che ha deciso di puntare tutto su Gonzalo Higuain. Morata al Milan, dunque, sarebbe il primo passo per portare Higuain subito a 'Stamford Bridge', trattando con la Juventus (ancora proprietaria del cartellino) per un prestito con riscatto fissato a fine stagione. Si attendono conferme.

