INTER GODIN / Non solo in Italia. Anche in Spagna si fa un gran parlare del possibile approdo a parametro zero di Diego Godin all'Inter la prossima estate.

Sul futuro del capitano dell'si è soffermato, autore della biografia sul difensore uruguaiano e persona quindi molto vicina al calciatore: "Godin non ha chiuso alcun accordo con l'Inter. Ma la realtà dice che l'Atletico ha fatto delle promesse al giocatore dopo l'offerta del Manchester United e non le ha mai rispettate. E successivamente non ha fatto nessuno sforzo per rinnovare il contratto di Godin. Leggo con schifo coloro che adesso criticano il giocatore: è così che trattiamo le leggende? E' una pena".