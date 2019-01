Calciomercato Inter, non solo Godin: il colpo a zero è doppio

CALCIOMERCATO INTER GODIN / Nonostante le frenate dalla Spagna che parlano di firma non ancora arrivata, l'Inter sembra aver messo a segno il primo colpo a zero per l'estate bloccando Diego Godin. Una mossa anticipata che per la dirigenza nerazzurra sta diventando ormai un'abitudine, visti anche i colpideVrij e Asamoah del 2018 che si sono rivelati molto preziosi. E per questo l'Inter vuole puntarci con sempre maggior decisione grazie anche all'arrivo dell'amministratore delegato Beppe Marotta, vero e proprio maestro in questo campo. Ecco perché, dopo Godin, è lecito aspettarsi qualche altro innesto a parametro zero, con diversi nomi già sondati. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Calciomercato Inter, da Herrera a Young: altri colpi a parametro zero

Non è un mistero infatti che la dirigenza interista stia lavorando anche in altri reparti in ottica estiva e tra calciatori proposti o corteggiati sono diversi i nomi che, in scadenza di contratto, potranno essere bloccati e portati a Milano a luglio senza dover pagare il cartellino.

Tra i nomi più intriganti c'è sicuramente quello del messicano Hector Herrera, in uscita dal Porto e che fa gola anche alla Roma (e non solo). L'Inter ci lavora, per caratteristiche, età ed esperienza internazionale sarebbe il colpo perfetto per il centrocampo nerazzurro a caccia di innesti importanti da affiancare a Marcelo Brozovic. Tra le priorità, però, c'è anche la ricerca al terzino e qui non mancano le piste da battere. Occhio dunque alla colonia del Manchester United, con Ashleye Antonioche sono stati proposti, mentre Matteoper ora è un nome piuttosto freddo. Ma non va scartata un'altra ipotesi a sorpresa: in casa Atletico, oltre a Godin, c'è Filipeche ancora non rinnova. Ad agosto avrà 34 anni, non pochi, ma fisicamente sta ancora bene e per una squadra che punterà a vincere può essere un rinforzo importante. In discesa invece le quotazioni del centrale Eliaquim, considerato più che altro una potenziale occasione low cost a gennaio in caso di addio di Miranda.

Nelle ultime ore è tornato di moda inoltre il profilo di Mousa Dembele, sempre che non trovi una via d'uscita anticipata in questo mercato invernale. Più complicato, invece, l'altro nome dello United, Ander Herrera.

