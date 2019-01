CALCIOMERCATO TORINO ARSLAN / L'Europa è lì, a pochi punti di distanza ma per cercare di tornare nel grande palcoscenico euroepo, Walter Mazzarri ha chiesto alla dirigenza granata di intervenire sul mercato per puntellare la rosa a propria disposizione.

Calciomercato Torino, il riscatto di Ljajic finanzia l'operazione

Ilè alla ricerca di un centrocampista in grado di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Robertopassato alSecondo quanto riportato da 'Tuttosport', Cairo ha avanzato un'offerta ufficiale per Tolgay, centrocampista delprestito con diritto di riscatto da cinque milioni di euro complessivi più due di bonus. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

La trattativa potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti che ci sono tra Besiktas e Torino: in estate il club turco, nell'ultimo giorno di mercato, si è assicurato il prestito di Adem Ljajic. Il riscatto del jolly d'attacco serbo, fissato a 6,5 milioni di euro, è ormai ad un passo: sarebbe diventato automatico al raggiungimento delle 17 presenze con Ljajic che finora è sceso in campo per ben 16 volte con la formazione turca. La cifra destinata nelle casse dei granata potrebbe essere utilizzata da Cairo proprio per assicurarsi le prestazioni di Arslan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui