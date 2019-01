JUVENTUS ROMERO / La Juventus continua il pressing su Cristian Romero. I campioni d'Italia sarebbero in pole per il giovane difensore argentino, approfittando anche dei buoni rapporti con il Genoa proprietario del cartellino del calciatore.

Come scrive 'Tuttosport' prossimamente potrebbe esserci un summit tra le due società per delineare l'affare, che comunque andrebbe in porto per giugno. Il patron grifone Preziosi valuterebbe 20-25 milionidi euro Romero, con la Juve che per abbassare le preteste economiche potrebbe inserire nell'operazione qualche contropartita gradita al Genoa.