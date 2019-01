Calciomercato Inter, Marotta scatenato: altro colpo in canna

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER MAROTTA - Arrivato da poco all'dopo la lunga militanza alla, il nuovo amministratore delegato Beppevuole lasciare subito il segno sul mercato nerazzurro. A tal fine è intenzionato a giocare d'anticipo sulla concorrenza italiana e non solo per un nuovo obiettivo... CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU INTERLIVE