CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Dopo un inizio di stagione difficile, Sergej Milinkovic-Savic è in ripresa, come dimostrato dal gran gol segnato in Lazio-Torino. Sul serbo, parla il suo agente, Mateja Kezman, che in un'intervista al 'Corriere dello Sport' difende il suo assistito.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Dobbiamo proteggerlo - ha dichiarato - Siamo tutti contenti quando segna, ma era tornato sui suoi livelli già da un paio di mesi. Non dobbiamo dimenticare che non è un attaccante. Gli ultimi due gol lo hanno aiutato a sentire meno pressione, ora è in vacanza e sta bene. Le offese hanno fatto male, ma sappiamo che il 90% dei tifosi della Lazio lo adora. La società ha fatto di tutto per difenderlo e farlo crescere. Sergej questo lo sa e per questo lo scorso anno ha rifiutato tutte le offerte. Anche per questo inverno, resterà a Roma al 100%. La Lazio ha bisogno di lui e lui della Lazio".