CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI MATUIDI KEAN / Non soltanto il rinnovo di Mario Mandzukic al centro dell'agenda in casa Juventus. I bianconeri intendono blindare anche altri componenti importanti della propria rosa.

Secondo il 'Corriere dello Sport', a breve previste accelerazioni per quanto riguarda. Per il difensore, vicino il rinnovo fino al 2023 con aumento dell'ingaggio a 3 milioni a stagione. Per Matuidi, il contratto scadrà nel 2020 e presto dovrebbero iniziare i negoziati per il prolungamento fino al 2022. Su Kean, contatti già in corso con Raiola, per allungare la scadenza dal 2022 al 2024.