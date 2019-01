CALCIOMERCATO JUVENTUS TRINCAO / Sono momenti decisivi per l'affare Trincão in casa Juventus. Nelle ultime ore si sarebbe registrata una frenata nella trattativa, con i bianconeri che non mollerebbero la presa sul giovane attaccante portoghese.

La situazione potrebbe sbloccarsi in un modo o nell'altro con il ritorno in Europa del procuratore del calciatore Bruno Carvalho, con cui andrebbero a definirsi i metodi di pagamento per convincere loa dare il via libera.

La società lusitana - scrive 'Tuttosport' - vorrebbe incassare subito l'assegno per Trincão, mentre la Juventus punterebbe ad un prestito oneroso (2 milioni) e un riscatto fissato a 15 milioni di euro a giugno. I campioni d'Italia farebbero leva anche sul prezioso aiuto di Jorge Mendes per far decollare la trattativa in proprio favore. Anche l'Inter resterebbe spettatrice interessata, anche se non sarebbe intenzionata a spingersi oltre i 10 milioni.

