JUVENTUS MANDZUKIC / Firma in arrivo per Mario Mandzukic. La Juventus non vuole perdere il suo 'guerriero' e programma il rinnovo di contratto nei primi mesi del 2019. Il jolly croato è in scadenza attualmente nel 2020 con un ingaggio di 3,5 milioni di euro a stagione e l'ultima estate era stato corteggiato soprattutto dalla Cina.

