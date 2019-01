Calciomercato Inter, dalla Spagna: ''Godin non ha firmato!''

CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID / Dalla Spagna, giungono smentite in merito all'accordo che sarebbe stato raggiunto tra l'Inter e Godin.

Il quotidiano sportivo 'As' afferma che il difensore uruguaiano dell'non avrebbe detto di sì ai nerazzurri e nemmeno firmato un pre-contratto. La testata iberica conferma il forte interessamento dell'Inter, che avrebbe presentato un assegno in bianco a Godin, ma sostiene che la priorità del giocatore al momento siano ancora i 'Colchoneros'. I quali, oltretutto, non sarebbero a conoscenza un'operazione tra Godin e i nerazzurri.